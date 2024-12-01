رومانيا تصوت لانتخاب برلمان جديد وسط مخاوف من تصاعد اليمين المتطرف

أدلى الناخبون في رومانيا اليوم الأحد بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تنامي قوة التيارات اليمينية عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم اليوم أيضا انتخاب حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد وتحديد تشكيل المجلس التشريعي المؤلف من 466 مقعدا. وقد تمكن الرومانيون الذين يعيشون في الخارج من التصويت منذ أمس السبت.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أنه بحلول الساعة الخامسة مساء، أدلى حوالي 5ر7 مليون شخص- 42% تقريبا من الناخبين المؤهلين – بأصواتهم، وفقا لمكتب الانتخابات المركزي.

وقد شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي تقدما مفاجئا للمرشح اليميني المتطرف والداعم لروسيا، كالين جورجيسكو.

وحصل جورجيسكو على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 94ر22% من الأصوات. وحلت إيلينا لاسكوني، ممثلة حزب "إنقاذ رومانيا" الإصلاحي الليبرالي المحافظ، في المركز الثاني بنسبة 17ر19%.

وقد أثار نجاح جورجيسكو، الذي أرجعه الكثيرون إلى شهرته السريعة على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، احتجاجات في مختلف أنحاء رومانيا من جانب أولئك الذين يعارضون تصريحاته السابقة التي أشاد فيها بزعماء رومانيا النازيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويعتبرونه تهديدا للديمقراطية.

ويعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكتلة الأكبر حاليا في البرلمان، حيث يقود رئيس الوزراء مارسيل تشيولاكو ائتلافا مع الحزب الوطني الليبرالي، الذي يعتبر ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.

ومع ذلك، وبسبب الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، يتعين على المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كانت الجولة الثانية بين جورجيسكو ولاسكوني ستجرى كما هو مقرر في الثامن من ديسمبر. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بشأن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية اليوم الأحد في الساعة 8 مساء (1900 بتوقيت جرينتش)، ومن المنتظر الإعلان عن التوقعات الأولية في وقت لاحق من المساء.