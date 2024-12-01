مجلس الوزراء عن طرح المطارات للقطاع الخاص: لسنا الدولة الأولى ولا الوحيدة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ شركة مطارات باريس (التي قدمت عرضًا ضمن تحالف مصري فرنسي بشأن إدارة وتشغيل بعض المطارات) لها برامج تعاون مع دول عربية مثل الأردن والسعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر شاشة «الحياة»، اليوم الأحد، أن الشركة تدير مطارات في 18 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن هناك دولًا عربية بدأت منذ فترة في إيجاد شراكة مع القطاع الخاص لإدارة المطارات، وهو ما أدّى إلى تحسين الخدمة بها بشهادة الجميع، وتحققت نقلة نوعية.

ولفت إلى أن مصر ليست الدولة الأولى التي تدخل في شراكات من هذا النوع، بل توجد دول عربية سبقت في هذا المجال، مؤكدا حرص الدولة على سرعة تطوير المرافق العامة بما في ذلك المطارات، ما يقود للانخراط في هذه الشراكات.

وأوضح أن شركة مطارات باريس تعاونت مع مصر من قبل فترات سابقة، في مجال الطيران المدني وفي عدد من المطارات، وهي ليست بجديدة على مصر.

واليوم الأحد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات المصرية-الفرنسية (تحالف حسن علام – مجموعة مطارات باريس "ADP") للتعاون مع الحكومة فى تشغيل وإدارة المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع كل من الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذى لمجموعة حسن علام القابضة، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وخافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة مطارات باريس".

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ترحيبه باستقبال مسئولى مجموعة مطارات باريس فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أن الشركة واحدة من أبرز الشركات العاملة فى إدارة وتشغيل المطارات فى العديد من البلدان حول العالم، بما تمتلكه من خبرات تراكمية مهمة فى هذا المجال.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية فى مجال إدارة وتشغيل المطارات، فى ضوء ما توليه الحكومة حاليًا من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء: «أتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التى ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة».

بدوره، أشار وزير الطيران المدنى إلى الدور المُهم لمجموعة مطارات باريس، باعتبارها لاعبًا دوليًا مُهمًا فى إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحًا أن الشركة كان لها تعاون مع الحكومة المصرية خلال فترة سابقة فى قطاع المطارات.

وقال الطيار سامح الحفني: «مُنفتحون لصور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية فى مجال إدارة وتشغيل المطارات، لاسيما فى ضوء الجهود المتسارعة التى تبذلها الحكومة للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية».

وردًا على طلب التحالف المصرى – الفرنسى بشأن عقد ورش عمل مع مسئولى وزارة الطيران المدنى خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلًا، أكد الوزير أنه يُرحب بعقد هذه الورش فى القريب العاجل، ما يُتيح للجانبين الاستماع بوضوح لرؤاهم فيما يتعلق بإمكانية أى شراكة محتملة، ومدى تقدم المشاورات الخاصة بخطة طروحات المطارات.