أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت في ناميبيا، أن الحزب الحاكم في طريقه للحفاظ على قبضته المحكمة على السلطة منذ نحو 35 عاما، في الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بجنوب غرب أفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد.

وأعلنت لجنة الانتخابات اليوم الأحد، أنه بعد فرز 99 ألفا و686 صوتا من 15 دائرة انتخابية من أصل 121 دائرة، حصل حزب "المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا" (سوابو) الحاكم، على 7ر55% من الأصوات، بينما حصل حزب "الوطنيون المستقلون من أجل التغيير" على 2ر18%.

كما حصلت نيتومبو ناندي-ندايتواه /72 عاما/، وهي نائبة رئيس ناميبيا حاليا، ومرشحة حزب المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا للرئاسة، على 1ر48% من أصوات 69 ألفا و576 ناخبا تم فرزها في 10 دوائر انتخابية، بينما حصل مؤسس حزب "الوطنيون المستقلون من اجل التغيير"، باندوليني إيتولا /67 عاما/ على 9ر28% من الاصوات.

يشار إلى أن حزب "سوابو"، الذي حكم الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية وسيطر على رئاستها لمدة 34 عاما منذ الاستقلال عن حكومة الفصل العنصري بجنوب أفريقيا في عام 1990، يواجه إحباطا متزايدا بسبب ارتفاع معدلات البطالة والصعوبات الاقتصادية.