مندوب فلسطين في الجامعة العربية يدعو الدول لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل

قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن التضامن مع القانون الدولي الذي تنتهكه إسرائيل بشكل ممنهج، يتطلب من جميع الدول مراجعة علاقاتها مع إسرائيل، ومقاطعتها اقتصاديا وسياسيا، وحظر تصدير ونقل السلاح والذخائر إليها.

جاءت تصريحات العلوك، خلال فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن أكثر من 75 دولة ومنظمات إقليمية ودولية.



وأضاف أن التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وضحاياه، يتطلب دعم جهود محكمة العدل الدولية للفصل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وذكر أن التضامن الدولي مع العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية يقتضي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، كما يتطلب إدراج الجماعات والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية التي تمارس الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتلك التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، على قوائم الإرهاب الوطنية والدولية.