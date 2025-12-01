قصور الثقافة تستضيف أبناء جمعية الحق في الحياة بمتحف الطفل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت هيئة قصور الثقافة زيارة إلى متحف الطفل للحضارة والإبداع، لعدد من أطفال جمعية "الحق في الحياة" لذوي الهمم، وبمشاركة عدد من أطفال منطقة الخيالة، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للطفل.

تضمنت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الورش الفنية؛ حيث دربت سارة علي الأطفال على تصميم جدارية تحمل عنوان "أحلامنا" باستخدام الألوان الفلوماستر والكانسون الملون.

كما نفذت الفنانة فاطمة التمساح ورشة لتعليم الرسم، فيما قدمت نجوى عبده ورشة تصميم كروت تهنئة ثنائية الأبعاد بتقنية الكولاج باستخدام خامات متنوعة.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ضمن برنامج أعدته هيئة قصور الثقافة لأطفال مناطق الإسكان البديل وذوي الهمم، لتعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات الابتكار.