مكتبة الإسكندرية تحتفي بفوز سلوى بكر بجائزة البريكس الأدبية

هنأت مكتبة الإسكندرية، الروائية الكبيرة سلوى بكر بمناسبة فوزها بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولى؛ تقديرًا لمسيرتها الإبداعية ومكانتها المرموقة في المشهد الثقافي العربي والدولي.

وأكد أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن تتويج "بكر" يعد اعترافًا عالميًا بقيمة الأدب المصري وتأثيره.

وأشار إلى أن أعمالها تشكل رصيدًا مهمًا في السرد العربي الحديث، بما قدمته من روايات ومجموعات قصصية ودراسات أثرت الفكر والثقافة وأسهمت في تعزيز حضور المرأة في المشهد الإبداعي.

وتشغل "بكر"، رئاسة تحرير سلسلة "تراث" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ سنوات.

وتُعد سلوى بكر، واحدة من أبرز الأصوات السردية المصرية خلال العقود الأربعة الماضية، وتُدرج أعمالها ضمن أهم المراجع التي تتناول تحولات المجتمع المصري، من أشهر رواياتها: العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء، والبشموري، ووصف البلبل، ونونة الشعنونة، ومن مجموعاتها القصصية وردة أصفهان.

وتحرص على المشاركة في الفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها، وتثري ندوات مكتبة الإسكندرية بمساهماتها الفكرية والأدبية المميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة "البريكس الأدبية"، أطلقت هذا العام لأول مرة ضمن إطار دول منظمة البريكس الاقتصادية، التي تضم عشر دول من عدة قارات من بينها مصر.

وأُعلن انطلاق نسختها الأولى في مدينة خاباروفسك بروسيا؛ بهدف تكريم الأعمال التي تعكس القيم الثقافية والروحية لشعوب الدول الأعضاء.

وتوفر الجائزة للفائز فرصة ترجمة أعماله إلى لغات متعددة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الأدب المصري على الساحة العالمية.