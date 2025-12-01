إضاءة الهواتف تختتم مهرجان سماع الدولي برسالة سلام من مصر للعالم

أسدل مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية الستار على دورته الجديدة مساء أمس الأحد، بعد أربعة أيام من الزخم الفني والروحي على مسرح السامر بالعجوزة، الذي امتلأ عن آخره طوال أيام المهرجان.

واختتم الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس المهرجان ورئيسه، الفعاليات بإطلاق "رسالة السلام من مصر إلى العالم"، حيث شاركت جميع الفرق — المصرية ووفود تسع دول — في أداء أنشودة السلام، بينما رفع عبد الفتاح لافتة كتب عليها: "السلام لكل العالم". وفي المقابل، أضاء الحضور هواتفهم في مشهد بديع غمر القاعة بأضوائه، ليشكل الجمهور والفرق والقائمون على المهرجان لوحة موحدة لنداء السلام من أرض مصر.

وخلال الاحتفالية، قدم عبد الفتاح تكريم شخصية العام إلى السيدة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي سابقًا. كما منح تكريمًا خاصًا للدكتورة أمل الصبان، رئيس المجلس الأعلى للثقافة سابقًا وأستاذ بجامعة عين شمس، إضافة إلى تكريم الدكتورة غادة فؤاد، مدير المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية.

وشملت التكريمات أيضًا الفنان السنغالي العالمي يوسّو ندور، وتسلمها نيابة عنه رئيس مكتب شؤون الطلاب السنغاليين، إلى جانب تكريم الموسيقية والمؤلفة اليونانية إليني كاريندرو، وتسلمها بالنيابة نائب رئيس بعثة الثقافة اليونانية.

واختُتمت الفعالية بملتقى الأديان، حيث اجتمعت جميع الفرق في أداء جماعي لعدد من الأناشيد، منها "يا جمال النبي" و"يا رب صلّ على نبينا"، فضلًا عن الترانيم القبطية التي قدمتها فرقة الكنيسة المصرية بألحان روحانية مبدعة، وسط زغاريد من الحضور السوداني والمصري وتفاعل واسع بالغناء والمشاركة.