الملتقى الثقافي الـ22 لفنون الفتاة والمرأة الحدودية يزور مسجد الصحابة وكنيسة السمائيين في ثاني جولته

تتواصل الجولات والزيارات الميدانية ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثاني والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، والذي يقام ضمن مشروع "أهل مصر" برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في محافظة جنوب سيناء حتى 5 ديسمبر الجاري، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

بدأت الجولة بزيارة كنيسة السمائيين، بحضور الدكتورة دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر للمرأة"، وتحدث خلالها ماجد ثروت، عن تاريخ إنشاء الكنيسة، موضحا أن حجر الأساس وضعه البابا شنودة الثالث عام 2002، واستغرق البناء حوالي 8 سنوات، بواسطة 400 فرد ما بين مهندسين وعمال بناء وغيرهم.

وأشار أن الكنيسة تتميز بالتماثل الهندسي في بنائها وأعمدتها العالية والشاهقة، من خلال أقواس ضخمة تبدو كسلسلة هندسية فنية بديعة، مضيفا أن الجدران تضم العديد من الرسوم وجداريات من العهد القديم، كما تتزين القباب بالزخارف القبطية ويظهر ذلك في أعمال الخشب المعشق وبانوراما السقف، وبعض المقصورات الخشبية.

وانتقلت الجولة إلى مسجد الصحابة، حيث أوضح الشيخ أبو بكر إبراهيم، أنه تم بدء البناء عام 2010، وافتتح رسميا بعد 7 سنوات، ويقع على مساحة 3000 متر مربع، بين مأذتين، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 78 مترا، مضيفا أنه يتكون من طابق سفلي، وآخر علوي تقام فيه صلاة الجمعة.

وأشار أن المسجد يشهد إقبالا كبيرا من الزوار والسائحين، كونه أحد أبرز المزارات السياحية في المدينة، كما يقدم باقة من الأنشطة الثقافية والدينية، من بينها حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج شرح تعاليم الدين الإسلامي للوفود الأجنبية، والمسابقات الدينية، فضلا عن دروس الواعظات، كما أنه يضم مركزا لإعداد الدعاة، ومكتبة ثقافية ودينية.

واختتمت الزيارة بحوار مفتوح مع الفتيات حول عدد من التعاليم الدينية ومبادئ الشريعة المتعلقة بشئون الحياة اليومية والمعاملات.

وينفذ الملتقى الثقافي الثاني والعشرون من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، وذلك في إطار برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيسة اللجنة التنفيذية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء، بإدارة منيرة فتحي.

ويضم الملتقى ورشا فنية وحرفية متنوعة، تنفذ بقصر ثقافة شرم الشيخ، وتشمل: تعليم فن المكرمية تدريب شيرين عفيفي، وتصميم الحلي والإكسسوارات للمدربة سماح فاروق، وتعليم التطريز للمدربة سليمة صالح موسى، وتعليم فن الخيامية تدريب عماد عاشور، وتصميم حقائب بالخرز للمدربة منى عبدالوهاب، إلى جانب ورش اكتشاف المواهب وتنمية المهارات الإبداعية، ومنها: ورشة الكتابة الصحفية للصحفي محمد خضر، ورشة التصوير الفوتوغرافي تدريب طارق الصغير، ورشة المسرح للمخرج محمد عبدالوهاب، وورشة الموسيقى والغناء للفنان عمر عدلي.

ويتضمن برنامج الملتقى لقاءات توعوية وتثقيفية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أمسية ثقافية وجلسات دوائر الدعم النفسي، كما يشمل زيارات ميدانية لأبرز معالم مدينة شرم الشيخ، وجولات حرة، وذلك بمشاركة 114 فتاة من محافظات: الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، مطروح، وأسوان.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.