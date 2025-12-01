جامعة مطروح: فتح برنامج الدراسات العليا بتربية نوعية بدءا من الفصل الدراسي المقبل

وافق مجلس جامعة مطروح على فتح الدراسة ببرنامج الدراسات العليا بكلية التربية النوعية بدءًا من الفصل الدراسي القادم، إلى جانب الموافقة على قيام المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة لائحة البرامج الخاصة بالكلية.

جاء ذلك خلال إنعقاد مجلس الجامعة رقم 95 ، برئاسة الدكتور عمرو المصري القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور خالد شعيب محافظ مطروح،و الدكتور محمود عباس مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب،وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

كما اعتمد المجلس فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التربية وفق القواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لاختيار قيادة أكاديمية قادرة على استكمال مسيرة التطوير بالكلية، كذلك سلّم رئيس الجامعة القرار الجمهوري الدكتور أحمد محجوب شعلان لتعيينه عميدًا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية.

واعتمد المجلس عددًا من القرارات الأكاديمية، شملت منح درجة الماجستير بكلية التربية، ومنح 13 دبلومًا مهنيًا بالكلية، بالإضافة إلى منح درجة الدكتوراه بكلية الزراعة، ومنح درجة الماجستير بكلية الزراعة.

كما وافق المجلس على منح طالبتين درجة الماجستير بكلية التربية للطفولة المبكرة، ومنح طالبة دبلوم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة، كذلكتضمنت جلسة مجلس جامعة مطروح، رفع الإنتاج العلمي لأحد أعضاء هيئة التدريس تمهيدًا للترقية لدرجة أستاذ، وترقية مدرس مساعد إلى درجة مدرس، بالإضافة إلى ترقية معيد إلى درجة مدرس مساعد، دعمًا لمسار التميز الأكاديمي داخل الجامعة.

كما كرّم المجلس فريق حاضنة الأعمال التكنولوجية “نمــاء” تقديرًا لمشاركتهم وفوزهم بجائزة أفضل عارض في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بجامعة الملك.

وشهدت الجلسة أيضًا تكريم الكليات المتأهلة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026 تقديرًا لدورها في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز معايير الجودة.