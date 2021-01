واصل سون هيونج مين، لاعب توتنهام، مطاردة محمد صلاح، نجم ليفربول، على لقب صدارة هدافي البريميرليج للموسم الحالي 2020/2021.

ونجح سون في تضييق فارق الأهداف مع صلاح بعدما أحرز هدفًا في شباك ليدز يونايتد، في شوط المباراة الأول التي لا تزال مستمرة، ليرفع الكوري الجنوبي رصيده من الأهداف لـ12 وبفارق هدف وحيد عن محمد صلاح المتصدر لسابق هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 13 هدفًا.

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في إحصائيات كرة القدم أن هدف سون هيونج مين في شباك ليدز يونايتد هو الهدف رقم 100 للكوري الجنوبي مع توتنهام في جميع المسابقات، فقط هاري كين سجل 169 هدفًا لتوتنهام أكثر من سون منذ أول ظهور له في سبتمبر 2015.

وأضاف «أوبتا» أن سون وهاري كين قد اشتركا في تسجيل 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولم يسبق لأي ثنائي أن اشتركا في عدد أهداف في أي وقت مضى في موسم واحد في المسابقة.

