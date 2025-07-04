أشرف صبحي: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية الرياضية بتطوير أكثر من 5000 منشأة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن البنية التحتية شهدت «طفرة غير مسبوقة» في مجالي الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت «نقطة انطلاق حقيقية» لبناء دولة راسخة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور» أن إجمالي حجم تطوير البنية الرياضية في مجالي الشباب والرياضة بلغ 54 مليار جنيه، منها 30 مليار جنيه من ميزانية الدولة.

وأشار إلى نجاح الوزارة في جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 24 مليار جنيه، وذلك عبر دخول القطاع الخاص بنظام اقتصادي جديد بحق الانتفاع.

وشدد أن هذا النموذج يجري تطبيقه وفقا لنظام حوكمة دقيق، وبمراجعة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التخطيط والمالية، بما يضمن حق المجتمع ويراعي الأبعاد الاجتماعية.

وأكد صبحي أن هذه الطفرة شملت تطوير ما يزيد عن 5000 منشأة، تنوعت بين الملاعب المتعددة والملاعب الخماسية، وتطوير المدن الشبابية والرياضية والاستادات، وإنشاء وتطوير الصالات المغطاة.

وأشار إلى أن أحد أبرز ملامح هذه الطفرة هو «وصول حمامات السباحة إلى القرى المصرية وإدارتها بكفاءة من خلال القطاع الخاص»، مضيفا أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضية ورعاية الموهوبين، وبناء جيل قادر على الإبداع.