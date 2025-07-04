القصير: لا نسعى للأغلبية بل للكفاءات.. ونعمل على تقديم نموذج مختلف في الشيوخ

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب منذ تأسيسه أعلن بوضوح أنه لا يسعى لتحقيق أغلبية عددية، بل يضع الكفاءة والخبرة في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن الحزب يضم نخبة من القيادات المتميزة في مختلف القطاعات، ممن يمتلكون قصص نجاح حقيقية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام، واللواء رفعت قمصان، نائب الأمين الفني بالحزب، وعدد من مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شدد القصير على أن الجبهة الوطنية تسعى لتوسيع دائرة المشاركة السياسية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وقال الأمين العام للحزب: "لسنا حزبًا مؤيدًا أو معارضًا، بل حزب يدعم الاستقرار، ويعمل على تقديم كوادر حقيقية قادرة على الإسهام في دعم الدولة المصرية".

وأكد القصير دعم الحزب الكامل لمرشحيه ضمن القائمة الوطنية، والتزامه بالتنسيق المستمر مع باقي الأحزاب السياسية، من أجل تقديم نموذج سياسي مختلف يعكس روح التعددية والتعاون.

وكان ممثلو حزب الجبهة الوطنية قد شاركوا في الاجتماع التنسيقي الذي ضم عددًا من الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي من المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، في إطار تحالف سياسي واسع يهدف إلى توحيد الرؤى، وتعزيز الاستقرار، ودعم مسيرة الدولة التشريعية والتنفيذية.

وشهد الاجتماع مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بالقائمة الوطنية، من حيث أسماء المرشحين، والتوزيع الجغرافي، ونسب تمثيل الأحزاب، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن القائمة الموحدة.