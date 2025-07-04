وجّه عمر جابر، نجم نادي الزمالك، رسالة عاطفية إلى زميله وقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم رسميًا عن عمر ناهز 39 عامًا، بعد مسيرة حافلة تُوِّج خلالها بـ18 لقبًا، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ القلعة البيضاء.

ونشر عمر جابر رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها:" قصتك بالنسبة لي، قبل أن تكون ملهمة، فهي جزء كبير من حياتي".

وأضاف: "عشت سنوات في الكرة وأنا أرى الزمالك فيك، تعلمت منك حب الزمالك، والإخلاص، والتفاني، والاجتهاد من أجله، وكل شيء جميل".

وتابع جابر: "قد يكون التعبير عن هذه اللحظة سابقًا للصدمة، لكنها لا تحمل لي إلا شعورًا واحدًا: أن طعم الكرة لن يكون جميلًا كما كان وأنت معنا، ومعي أنا بالتحديد".

وواصل: "كنت الأمان والثقة، وفي أصعب لحظاتنا الكروية كنت من يواسينا، ولم تتخلَّ عنا يومًا، وتحملت الكثير من أجلنا".

واختتم جابر رسالته قائلًا: "أنت سلسلة تاريخية كبيرة، فخور أنني حضرت كل أجزائها.. سنفتقد وجودك في الملعب يا ساحريكا".

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله عقب تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، ليطوي صفحة مشرقة من مسيرته الكروية، التي رسم خلالها البهجة على وجوه جماهير القلعة البيضاء.