أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تكريم الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن النقابة ستقف إلى جانبها في «الكبوة» التي تمر بها.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» : «أنا فنان، وقبل ما أكون مطربا أنا صانع نجوم، وشيرين بدايتها الحقيقية كانت بأغنية لمصطفى كامل، على عكس كل ما يقال، شيرين قبل (آه يا ليل) غنت (أنت نصيبي حبيبي وبس)، وأنا بقول شيرين بنتي فنيا، وهي صوت من أرقى ما أنجبت مصر، ولكل جواد كبوة».

ودعا إلى النظر إلى الموقف بـ «عين الرحمة»، موضحا أن أي شخص خبير بالفن يدرك أن ما حدث هو دليل على أنها ليست في أفضل حالاتها، قائلا: «معنى إن يشتغل البلاي باك وهي تنسى زمن الدخول ، إذن شيرين يا حبيبتي تعبانة، ده عين الرحمة المفروض الناس تنظر بها، شيرين واضح جدا أنها ما زالت في مرحلة تعافي، وربنا يشفيها ويعافيها».

وأشار إلى أن منظمي الحفل كانوا على الأرجح على علم بحالتها، وكان يجب عليهم إما إبلاغ الجمهور أو رفض فكرة «البلاي باك» من الأساس.

وشدد أن دوره كنقيب يكمن في الحفاظ على أعضاء النقابة صحيا ومعنويا، قائلا: «لي دور أدبي ومعنوي لا بد من تقديمه لشيرين، وربنا يتم عليها الشفاء وترجع أحلى وأحلى مما كانت، فهي ليست في احتياج لأي دور مادي، شيرين لسنوات أمتعت الجمهور المصري والعربي، كانت صوتا من أرقى الأصوات وما زالت».