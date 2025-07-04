قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة قررت إقامة عزاء رسمي للمطرب الشعبي الراحل أحمد عامر الأحد المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد «لفتة إنسانية»، ولكنها «تقدير مستحق» لفنان محترم حافظ على قيمة المهنة وأخلاقياتها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن على مدى عامين ونصف العام، لم «يتلق شكوى واحدة ضد الفنان الراحل في وقت تعددت فيه الشكاوى ضد مطربين كثر، من عدم الالتزام بالحفلات أو استلام عربون دون إتمام العمل».

وأعرب عن أسفه الشخصي لعدم معرفته بالراحل عن قرب، قائلا: «أنا نادم أن هذا الرجل لم يكن في حياتي ولم يكن صديقا لي، ما سمعته عنه في اليومين الماضيين من سيرة طيبة جعل بيتي كله يبكي عليه رغم أنهم لم يعرفوه».

وأشاد بأخلاق نجل الفنان الراحل في العزاء، معتبرا أنها انعكاس لتربية والده، داعيا جميع مطربي مصر إلى الاقتداء بسيرة أحمد عامر كنموذج وقدوة حسنة راقية للفنان المحترم.

ووجه رسالة حادة للمطربين الشعبيين، قائلا: «قُدّر لك أن تكون فنانا ونلت الشهرة والنجاح، فلا تجعل عطاء الله يتقلب عليك لأنك لم تعد ترى، اطلع غن واشتغل، لكن راع دائما أن الفيديو الذي تصوره مع راقصة شبه عارية للأسف وبشكل متدني ودون المستوى، وأنت لست بحاجة له، هذا الفيديو سيبقى لأولادك في المستقبل، الشاب المحترم أحمد عامر معظم فيديوهاته غناء لم أشاهد فيها أي سلوكيات، حتى السجائر كان لا يشربها».