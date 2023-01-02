تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، لانتقادات بسبب الخطاب الذي ألقته وسط احتفالات ليلة رأس السنة، وتم تصويره في شوارع برلين.

وقالت لامبرخت في المقطع المنشور بحسابها الشخصي على "إنستجرام"، إن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى "الكثير من التجارب الخاصة"، وفرصة "عقد لقاءات كثيرة مع أشخاص رائعين ومثيرين للاهتمام".

Manche sehen nur ein peinliches Video. Ich sehe eine beeindruckende Ereigniskette, die dazu führte, dass Christine Lambrecht

1. derzeit Verteidigungsministerin ist

2. es für eine gute Idee hielt, dieses Video so zu drehen

3. es genau so veröffentlichte pic.twitter.com/w89RXZ0Nnp — Marius Mestermann (@DerMestermann) January 1, 2023

وكتبت صحيفة "Tagesspiegel" الألمانية اليومية، أن خطاب وزيرة الدفاع الألمانية بمناسبة العام الجديد، فشل في "الوصول إلى النغمة الصحيحة"، وجعل الأزمة الأوكرانية تبدو وكأنها "تجربة مهنية مثيرة".

بينما قالت صحيفة "بيلد" الألمانية اليومية، إن رسالة لامبرخت، التي كانت مدتها دقيقة، وصُورت من هاتف ذكي "جلبت العار" لألمانيا.

وفي مؤتمر صحفي، رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية التعليق على "الفيديو الخاص" الذي بثته كريستين لامبرخت، واكتفى بالقول إنه "لا توجد موارد رسمية" استخدمت في إنتاج مقطع الفيديو.