 اتهام وزيرة الدفاع الألمانية بجلب العار لبلادها بسبب ليلة رأس السنة.. ما القصة؟ - بوابة الشروق
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اتهام وزيرة الدفاع الألمانية بجلب العار لبلادها بسبب ليلة رأس السنة.. ما القصة؟

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 4:53 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 4:53 م

تعرضت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، لانتقادات بسبب الخطاب الذي ألقته وسط احتفالات ليلة رأس السنة، وتم تصويره في شوارع برلين.

وقالت لامبرخت في المقطع المنشور بحسابها الشخصي على "إنستجرام"، إن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى "الكثير من التجارب الخاصة"، وفرصة "عقد لقاءات كثيرة مع أشخاص رائعين ومثيرين للاهتمام".

 

 

وكتبت صحيفة "Tagesspiegel" الألمانية اليومية، أن خطاب وزيرة الدفاع الألمانية بمناسبة العام الجديد، فشل في "الوصول إلى النغمة الصحيحة"، وجعل الأزمة الأوكرانية تبدو وكأنها "تجربة مهنية مثيرة".

بينما قالت صحيفة "بيلد" الألمانية اليومية، إن رسالة لامبرخت، التي كانت مدتها دقيقة، وصُورت من هاتف ذكي "جلبت العار" لألمانيا.

وفي مؤتمر صحفي، رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية التعليق على "الفيديو الخاص" الذي بثته كريستين لامبرخت، واكتفى بالقول إنه "لا توجد موارد رسمية" استخدمت في إنتاج مقطع الفيديو.


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