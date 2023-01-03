صحيفة أمريكية: ترامب وبايدن سيشكلان الأحداث الأساسية في عام 2023

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه بعد انتهاء عام 2022 الذي شهد احتفال الديمقراطيين بتمرير أجزاء رئيسية من جدول أعمالهم، من المتوقع حدوث مقارنات العام الجديد في الكونجرس وتهيئة الطاولة لعام انتخابي كبير آخر لانتخاب رئيس جديد.

ومن المقرر أن يشهد غدا الثلاثاء أداء اليمين للكونجرس المنقسم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وسيتشكل سباق الرئاسة لعام 2024 بينما يفكر الجمهوريون في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الطامح إلى عودته لانتخابات الرئاسة مرة أخرى، بينما يحتل مستقبل الرئيس جو بايدن مركز الصدارة بالنسبة للديمقراطيين.

ويمكن للمحكمة العليا أن تعيد تشكيل الساحة السياسية مرة أخرى بأحكام رئيسية بسبب الفضائح المنتشرة بينهما الآن.

ورأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن هناك ستة محاور يجب متابعتها والتي ستشكل العام المقبل على المستوى السياسي.

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لترامب، يدخل الرئيس السابق عام 2023 باعتباره معرضًا للخطر سياسيًا كما كان منذ مغادرته البيت الأبيض قبل عامين.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن العديد من الناخبين مستعدون للمضي قدمًا وأن ترشيح ترامب لعام 2024 قد شابته حتى الآن الجدل حول عشائه مع أحد الشخصيات صاحب فكرة تعليق الدستور لإعادة انتخابات 2020.

وأوضح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من ولاية كنتاكي) أنه مستعد لتجاوز ترامب، وتوقع ميدانًا رئاسيًا مزدحمًا في 2024 ووصف نفوذ ترامب بأنه "تضاءل".

ويواجه ترامب أيضًا خطرًا قانونيًا مع بداية العام الجديد، حيث تحقق وزارة العدل في أحداث 6 يناير 2021، وتعامله مع المواد السرية التي أخذها معه إلى منزله بعد مغادرته البيت الأبيض.

في الوقت نفسه، يعتبر ترامب المرشح الوحيد المعلن في 2024، وهو يحتفظ بقاعدة هائلة وحيوية تمنحه أرضية صلبة من الدعم في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ولديه أيضًا الكثير من الحلفاء في البرلمان بمجلسيه في الكابيتول هيل، بما في ذلك القيادة الجمهورية في مجلس النواب.

ومن بين أعضاء مجلس النواب الجمهوريين العشرة الذين صوتوا لعزل ترامب في 6 يناير، سيكون اثنان فقط في الكونجرس المقبل بعد أن تقاعد الباقون أو خسروا الانتخابات التمهيدية لمنافسين متحالفين مع ترامب.

ويشعر البعض في الحزب الجمهوري بالقلق من أن يؤدي ترشيح ترامب للرئاسة للمرة الثالثة إلى خسارة الحزب فرصة في البيت الأبيض في عام 2024، وستحوم المعركة داخل الحزب الجمهوري حول مستقبل ترامب في عام 2023.

وبالنسبة للجمهوريين الذين يأملون في تجاوز ترامب، فإن كل الأنظار في عام 2023 ستكون على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وصعد نجم ديسانتيس في عام 2022 مثله مثل قلة من الآخرين، حيث أصبح أحد الشخصيات البارزة في إدارة بايدن بشأن كوفيد-19 وقضايا الهجرة، وعززت إعادة انتخابه في نوفمبر مكانته كقوة سياسية في فلوريدا.

ويعتقد العديد من الجمهوريين الذين يسعون إلى بديل لترامب أن ديسانتيس يمكن أن يستمر في السياسة الخاصة به دون عبء، وأظهر استطلاع حديث أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية وجامعة سوفوك أن 56 في المائة من الناخبين الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري سيدعمون ديسانتيس، مقارنة بـ 33 في المائة سيدعمون ترامب.

ويعتقد الخبراء أن ديسانتيس يمكن أن يعلن عن خوضه سباق الرئاسة عام 2024 في وقت ما هذا الصيف بعد انتهاء الجلسة التشريعية في فلوريدا.

وإذا فعل ذلك، فسيواجه دبساننيس تدقيقًا متزايدًا كمرشح للمنصب، ومن المرجح أن يواصل ترامب الهجوم، ومن شبه المؤكد أن يسلط الديمقراطيون الضوء على تعليقات ديسانتيس على اللقاحات والسياسات التي تستهدف مناقشته لتصويره على أنه غير لائق لمنصب أعلى.

وقد يشارك قدامى المحاربين في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وحاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق نيكي هايلي، في سباق عام 2024، مما يضع مزيدًا من الضغط على ديسانتيس لتقوية نفسه بين الناخبين خارج فلوريدا وإضافة احتمالات أن هذا سيفيد ترامب في النهاية.

ويدخل الرئيس بايدن عام 2023 بزخم كبير بعد سلسلة من الإنجازات التشريعية - خلال أول عامين من توليه منصبه.

وقال بايدن إنه سيقرر في وقت مبكر من العام الجديد بشأن محاولة إعادة انتخابه، لكن العديد من الديمقراطيين والمسؤولين في جميع أنحاء البيت الأبيض يتوقعون أن يسعى الرئيس لولاية أخرى.