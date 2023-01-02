وزيرة الخارجية الألمانية تبحث في لشبونة تعزيز التعاون في مجال حفظ البيئة البحرية

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تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك زيارة العاصمة البرتغالية لشبونة، وبحث عدة قضايا منها تعزيز التعاون مع حكومة البرتغال في مجال حفظ البيئة البحرية.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إن زيارة الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر للشبونة بعد غد الأربعاء تتضمن إجراء محادثات مع نظيرها البرتغالي خواو جوميز كرافينيو.

وسيتناول اللقاء التعاون الاستراتيجي والتنسيق داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالدول الناطقة بالبرتغالية وكذلك فيما يتعلق بالصين وأفريقيا.

وبناء على دعوة من كرافينيو، ستلقي بيربوك خطابا خلال المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات البرتغالية الخارجية.

وأضاف المتحدث أن البرتغال تعد من بين الدول الرائدة في مجال حفظ البيئة البحرية، ذاكرا أن الوزيرة ستتبادل في ضوء هذه الحقيقة وجهات النظر مع ممثلي مؤسسة المحيط الأزرق حول عملهم.

ويرافق بيربوك في الزيارة مفوض الحكومة الألمانية لحفظ البيئة البحرية، زباستيان أونجر، الذي يقع مقر عمله داخل وزارة البيئة الاتحادية.