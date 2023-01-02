إعلام عبري: حكومة نتنياهو تلمح إلى اتخاذ موقف أكثر تأييدا لروسيا في الأزمة الأوكرانية

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، ألمح خلال اجتماع مع موظفي وزارة الخارجية، إلى وجود تحول في سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه الأزمة الأوكرانية.



ألمح كوهين خلال حديثه إلى أن الحكومة الجديدة ستتخذ موقفا أكثر تأييدا لروسيا في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه سيتحدث يوم غد الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وسيكون ذلك أول اتصال من نوعه منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بحسب الموقع.

وقال كوهين وفقا للموقع، إنه يعتزم صياغة "سياسة جديدة مسؤولة" بشأن الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن تل أبيب لن تتحدث كثيرا عن الأزمة الأوكرانية خلال الفعاليات الدولية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



في الوقت ذاته، أكد كوهين أن المساعدات الإنسانية الإسرائيلية لأوكرانيا ستستمر.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، اتخذ موقفا متشددا تجاه روسيا وأدان عمليتها العسكرية في أوكرانيا بشكل علني، ولم يجر أي محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.