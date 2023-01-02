ارتفاع الأسهم الكورية الجنوبية في أول أيام تداول العام الجديد

سجلت أسعار الأسهم الكورية الجنوبية ارتفاعا كبيرا في بداية تعاملات اليوم الاثنين قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها الصباحية، مع تحول المستثمرين المؤسسيين إلى البيع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية ارتفع اليوم بمقدار 38ر5 نقطة أي بنسبة 24ر0% إلى 78ر2241 نقطة في أول أيام تداول العام الجديد.

وسجل المؤشر ارتفاعا أكبر في بداية التعاملات بفضل الإقبال القوي على الشراء من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسيين في الصباح، قبل أن يتحول المستثمرون المؤسسيون إلى البيع في وقت لاحق لتتراجع مكاسب المؤشر.

وحققت أسهم أغلب الشركات الكبرى في البورصة مكاسب، حيث ارتفع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 08ر1% وسهم إس.كيه هاينكس لأشباه الموصلات بنسبة 6ر1%. كما ارتفع سهم هيونداي موتور للسيارات بنسبة 96ر5% وسهم شقيقتها الأصغر كيا بنسبة 38ر4% وهيونداي موبيس لمكونات السيارات بنسبة 24ر2%.

في المقابل تراجعت أسهم شركات الطيران في ظل الإجراءات المفروضة على السفر في الصين نتيجة عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد للارتفاع.