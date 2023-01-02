حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية أهالي محافظة جدة من هطول أمطار غزيرة، ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.

وقالت المديرية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، يوم الأحد: "تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من أمطار غزيرة، وندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن".

وفي وقت سابق، أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر"، أن المركز الوطني للأرصاد رفع درجة التنبيه على جدة إلى تحذير، حيث ستشهد محافظة جدة ورابغ هطول أمطار رعدية غزيرة، ومن المتوقع نهاية الحالة يوم الاثنين عند الساعة الثالثة عصرا.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن فرص هطول ⁧‫أمطار‬⁩ من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ⁧‫جدة‬⁩ واردة هذه الليلة وغدا.

هذا، وأعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة حمود الصقيران، أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية الاثنين في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وأكد أن القرار جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الجميع، مشيرا إلى أن الدوام سيكون عن بعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

إلى ذلك، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداء من الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، وأجزاء من المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم و الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل و تبوك.

وأوضحت أنه يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، وقد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، وأجزاء من مناطق الشرقية وعسير و جازان ونجران، إضافة إلى تساقط الثلوج الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتي الجوف - القريات، والحدود الشمالية طريف، عرعر، حزم الجلاميد.