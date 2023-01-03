مسؤول عراقي: قوات ستتولى حماية الملاعب والشخصيات داخل الملاعب

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أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني مساء اليوم الاثنين، أن القوات العراقية ستتولى مسؤولية حماية الملاعب والشخصيات داخل وخارج الملاعب، التي ستشهد منافسات النسخة 25 من بطولة كأس الخليج التي ستنطلق في السادس من الشهر الحالي.

وقال العيداني في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" - إن "أمن البطولة والملاعب سيكون بقوات عراقية لحفظ أمن الوفود والجمهور وإدارة البطولة وفق خطط أمنية مدروسة".

وأضاف "لا يوجد أي سلاح داخل الملاعب وستكون هناك قوات مكلفة بأمن الحضور ولا توجد أية مظاهر مسلحة لجميع المسؤولين وسيكون دخول المسؤولين والجمهور بإنسيابية لأن هذه البطولة تحظى بدعم عالي المستوى".

وذكر "أن خليجي 25 ستتفوق على جميع الدورات السابقةَمن حيث الأعداد والتهيئة والملاعب والحضور الجماهيري ونتوقع حضور جماهيري كبير وتم نصب شاشات كبيرة في مناطق تجمع الجمهور".

وأوضح أن بيوت أهالي مدينة البصرة مفتوحة لاستقبال وضيافة الوفود والجماهير الخليجية التي ستدعم أيام بطولة كأس الخليج العربي، وجميع العشائر والمشايخ حريصون على إظهار هذه البطولة بشكل لائق في محافظة البصرة.

وتشارك في البطولة منتخبات الإمارات، العراق (البلد المستضيف)، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عمان واليمن.