 تركيا: تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا - بوابة الشروق
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تركيا: تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 5:58 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 5:58 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه "، في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه جاء في البيان أن القوات التركية تواصل في شمالي سوريا، كفاحها ضد الإرهابيين الذين يستهدفون أراضي بلادها.

وأشار البيان إلى أن القوات التركية طهرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

وتسعى تركيا إلى إقامة منطقة عازلة في شمال سوريا لمسافة 30 كيلومترا.

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