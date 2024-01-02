وكيل صحة البحيرة يشيد بمجهودات غرفة الطوارئ 137 في سرعة تقديم الخدمات الطبية

تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، غرفة الطوارئ 137 بالمديرية، في حضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية الدكتور محمد الصعيدي، والفريق المعاون له، والدكتورة سماح القاضي مدير إدارة الثقافة الصحية وصحة البيئة.

وجاء ذلك للوقوف على تسهيل بعض المعوقات في العمل، ومتابعة وحل بعض المشكلات القائمة، لتسكين حالات العنايات والحضانات والرعايات داخل المستشفيات، والحرص على تقليل قوائم الانتظار.

وراجع جميعة، حالات الانتظار والتأكيد على سرعة إجراءات تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة إجراءات ربط المنظومة الصحية بالشبكة الوطنية للطوارئ، ومدى استعداد الغرفة لأي أمور طارئة، ومتابعة تنسيق حالات الانتظار من حضانات والرعايات المركزة.

وناقش جميعة المقترحات لتخفيف عدد حالات الانتظار في الحضانات وعنايات الأطفال، وذلك لسرعة تقديم الخدمة الطبية العاجلة دون تأخير.

وأوضح تعتبر غرفة الطوارئ بالبحيرة، من أفضل غرف الطوارئ بالمحافظات التي تهتم بتسكين حالات الانتظار على سيستم مشروع رعايات مصر المشروع القومي للرعايات والحضانات بخبرة كبيرة، ودائما ما تنال الإشادة من قيادات الوزارة، ومن المعروف أن المشروع القومي الرئاسي، لتخفيف آلام المرضى، والحد والتقليل من حالات الانتظار المتواجدة بالمستشفيات الحكومية، والمستشفيات الخاصة، وتوفير كل الدعم لتقليل حالات الانتظار.