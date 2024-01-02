 فرق إطفاء تحاول إخماد حريق اندلع في طائرة بمطار هانيدا الدولي في طوكيو - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يناير 2024 12:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فرق إطفاء تحاول إخماد حريق اندلع في طائرة بمطار هانيدا الدولي في طوكيو

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 12:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 12:02 م

أفادت وسائل إعلام يابانية، باشتعال النيران في طائرة تقل ما يزيد على 300 راكب على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو يوم الثلاثاء، بعد اصطدام محتمل بطائرة لخفر السواحل.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أظهرت لقطات حية بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) ألسنة اللهب تخرج من نوافذ الطائرة.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة، التي أقلعت من مطار شين شيتوس في هوكايدو، كانت تقل أكثر من 300 راكب.

يأتي ذلك، فيما أعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب البلاد، وبلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

وأفات وسائل الإعلام اليابانية بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 48 شخصا، وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن الضحايا لقوا حتفهم في محافظة إيشيكاوا، مشيرا إلى أن هناك تقارير تفيد بوجود مصابين في محافظات؛ نيجاتا وفوكوي وتوياما وجيفو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك