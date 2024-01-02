زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بمئات الصواريخ والمسيرات خلال الأيام الماضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بمئات الصواريخ والطائرات المسيرات خلال الأيام الماضية.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" مساء اليوم الثلاثاء، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلق العدو ما لا يقل عن 500 صاروخ وطائرة مسيرة صوب أوكرانيا".

وأعلن زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام في وقت سابق، مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 90 شخصا آخرين في الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي "أعرب عن التعازي لأقارب وأحباء الضحايا".

وأضاف زيلينسكي أنه تم نشر أكثر من 500 من عمال الإنقاذ.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا استخدمت عدة صواريخ "كينجال"، الفرط صوتية ، لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الثلاثاء، حيث لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم خلال القصف العنيف على البلاد.

وتضررت بشكل رئيسي العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، حيث قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 99 صاروخا وصواريخ كروز من طرازات مختلفة.

وقالت القوات الجوية إنه تم اعتراض 72 صاروخا، بما في ذلك جميع صواريخ كينجال العشرة الفرط صوتية .