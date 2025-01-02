ضبط 22 طن أسمدة و10 آلاف لتر سولار لدى مخالفين بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق وضبط المخالفات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومكافحة كل صور الفساد والتلاعب بالأسواق.

وذكرت عازر في بيان لها اليوم، أن مديرية تموين البحيرة برئاسة محمد هدية، نفذت حملات تفتيشية للمرور على الأسواق والمحلات التجارية، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات في مختلف مراكز المحافظة.

وفي مركز الدلنجات، ضبطت الحملة مستودعين للبوتاجاز تصرفا في 960 اسطوانة غاز منزلي، ومحطة وقود لتصرفها في 1000 لتر سولار، كما تم ضبط 20 طن أسمدة مجهولة المصدر و4 طلمبات بنزين في محطة لوجود عجز في الكميات المقررة، بالإضافة إلى ضبط 240 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، تم تحرير 5 محاضر لعدم إعلان عن الأسعار.

وفي مركز دمنهور، تم ضبط محطة تمويل سيارات غير مرخصة والتحفظ على 9000 لتر سولار تم تجميعها بطرق غير مشروعة لإعادة بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط مصنع خل بدون ترخيص وتحفظ على 100 كرتونة خل و مخزن أسطوانات غاز غير مرخص يحتوي على 20 اسطوانة تم تجميعها من السوق السوداء، بالإضافة لضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص وتم التحفظ على 50 كرتونة زبيب مجهولة المصدر، وضبط مخبز تصرف في 3 شكاير دقيق بلدي مدعم كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة ادوات العجين ولعدم وجود سجل.

وفي مركز المحمودية، ضبط مخبزين لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبزين لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف. كما تم ضبط 48 عبوة شاي مجهول المصدر، ومحلين لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية.

وفي مركز شبراخيت، تم ضبط 59 أسطوانة غاز منزلي تم تجميعها بدون وجه حق بقصد التربح غير المشروع، بالإضافة إلى 6 اسطوانات غاز في أحد مزارع الدواجن لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها، كما تم ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و1.5 طن مخللات مجهولة المصدر؛ كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزي وادي النطرون والرحمانية، ضبط 30 شيكارة محسن زراعي مجهول المصدر و600 كجم مواد مجهولة المصدر، كما تم ضبط 9 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز لعدم وجود سجل زيارات، بالإضافة إلى ضبط 46 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بطرق غير قانونية، تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز رشيد وأبو المطامير، تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخابز أخرى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط مخبز لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم إعطاء بون صرف.

وبمركزي حوش عيسى وكفر الدوار، تم ضبط 13 مخبز لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخبزين تصرفا في 19 شيكارة دقيق، ومخابز لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات، ومخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و تم ضبط 12 جركن زيت طعام مجهول المصدر كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتستمر مديرية تموين البحيرة في تكثيف حملاتها لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب والغش التجاري لضمان توفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة.