 شهيدان في قصف للاحتلال على جباليا البلد شمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهيدان في قصف للاحتلال على جباليا البلد شمال غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 12:48 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 12:48 ص

استشهد مواطنان، مساء اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين قرب دوار الحلبي في جباليا البلد، شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم


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