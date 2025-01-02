 رئيس رابطة الدوري الإيطالي: شغف الجماهير السعودية وراء استضافة السوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس رابطة الدوري الإيطالي: شغف الجماهير السعودية وراء استضافة السوبر

أمير نبيل
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 8:40 م | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 8:40 م

تحدث إيزيو سيميونيلي رئيس رابطة الدوري الإيطالي عن إقامة بطولة كأس السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الخامسة باستضافة الرياض فعاليات البطولة التي تقام اليوم وتختتم في السادس من يناير.

ويلتقي إنتر ميلان – حامل اللقب – مع أتلانتا اليوم الخميس على ملعب الأول بارك بينما يواجه الفائز منهما المتأهل عن ميلان ويوفنتوس.

وقال سيميلونيلي في تصريحات عبر "إس إس سي": "إقامة السوبر الإيطالي في السعودية ليس بجديد فقد كانت البداية في 2019 وكانت فكرة رائعة وقتها".

وتابع: "فخور بالتواجد في السعودية وسنرى بطولة رائعة، ندرك أن كرة القدم مهمة جدا بالنسبة للجمهور السعودي، لذلك كان قرارا موفقا بإقامة السوبر الإيطالي في المملكة".

وأضاف: "لدينا فرصة رائعة لمتابعة متصدر الكالتشيو ووصيفه، وأيضا بطل النسخة السابقة من السوبر الإيطالي".

وواصل: "وجود فريقين مثل ميلان وإنتر اللذان يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم سيعزز من نجاح هذه البطولة، ونصبو لأن يكون هناك تعاونا مستقبليا مع السعودية".


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