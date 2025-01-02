اختتم نادي شباب بلوزداد الجزائري تدريباته اليوم، الخميس، على ملعب تدريبات النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما اختتم الأهلي تدريباته استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم، الخميس، على ملعب 5 جويلية، الذي تقام عليه المباراة.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد 3 جولات، حيث فاز على ستاد أبيدجان في الجولة الأولى 4-2، ثم تعادل في جنوب إفريقيا مع أورلاندو بيراتس 0-0، ثم فاز على شباب بلوزداد في القاهرة 6-1.

على الجانب الآخر، يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى على ملعبه أمام أورلاندو بيراتس 1-2، ثم فاز في الجولة الثانية أمام ستاد أبيدجان في كوت ديفوار 1-0، قبل الخسارة الكبيرة من الأهلي في الجولة الثالثة.