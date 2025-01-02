 البحيرة: حملات لفحص سلامة المعديات النهرية في فرع النيل برشيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحيرة: حملات لفحص سلامة المعديات النهرية في فرع النيل برشيد

خميس البرعي
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 10:46 ص

شكل اللواء ياسر مهنا، رئيس مركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حملات برئاسة علي المناديلي، مدير الملاحة بالوحدة، وبرفقة ممدوح حميد، مسئول المعديات؛ وذلك لمراجعة المعديات النهرية "بمدينة رشيد - قرية إدفينا"، لمتابعة صلاحيتها للتشغيل والتزامها بالحمولة المقررة ومدى سريان ترخيص التشغيل ومنع تشغيل المعديات أثناء حالة الجو غير المستقرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بالمرور على المعديات والالتزام الحمولة المقرر حفاظا على أروح المواطنين وبالأخص بمدينة رشيد لمتابعة المعديات النهرية وصلاحيتها، وذلك ضمن خطة المحافظة في المتابعة المستمرة للمعديات النهرية وصلاحيتها للتشغيل والتزامها بالحمولة المقررة ومدى سريان ترخيص التشغيل.


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