وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية والتوسع في أسواق اليوم الواحد بقنا

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.

وفي بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ قنا الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين ومنها، النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين من أبناء المحافظة في كل المدن والمراكز، مؤكدة أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة في تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم أنه يعقد لقاءات دورية مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات؛ للوقوف على معدلات الإنجاز بكل المشروعات لإزالة أي عقبات وتذليل أي معوقات أولاً بأول والالتزام بالمواصفات المحددة والجدول الزمني للتنفيذ.

وحرصت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء على متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بالتوسع في إقامة أسواق "اليوم الواحد" بجميع المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لخدمة المواطنين في مختلف المناطق مع استمرارها لمدة يومين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، من خلال مبادرات متنوعة تشمل المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة بهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" حققت نجاحاً كبيراً على أرض مختلف المحافظات وتشهد إقبالاً من المواطنين وتعد من المبادرات الرائدة التي تتعاون فيها الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن في الأسعار وضمان توافر جميع السلع من المنتجين إلى المستهلكين وتقليل الحلقات الوسيطة والعمل على زيادة المعروض من السلع، بما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق بالمحافظات.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، إن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين وأصحاب السلاسل والمحال التجارية وشركات تجارة الجملة لافتتاح وإقامة مبادرة "سوق اليوم الواحد" بمختلف المراكز والمدن على أرض محافظة قنا لتوفير احتياجات المواطنين اليومية، حيث تضم تلك الأسواق مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفاكهة، اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الزيوت، ومنتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات، بتخفيضات تتراوح بين 25% و30% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية اجتماعها مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة، وذلك بعد أن شهدت الفترة الأخيرة إطلاق مجموعة من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين خلال تطبيق القانون الجديد للتصالح بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة