رئيس الوزراء العراقي يفتتح سلسلة مشاريع صناعية نفطية في صلاح الدين

افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في مصفى الصينية بمحافظة صلاح الدين بطاقة 10 آلاف برميل يوميا لكل وحدة لترتفع الطاقة التكريرية الكلية للمصفاة إلى 50 ألف برميل يومياً.

وقال السوداني ، في كلمة خلال زيارته اليوم محافظة صلاح الدين /180 كم شمالي بغداد/ ، إنه تم ايضا افتتاح وحدات تحسين البنزين وتحلية الغازات والمياه الصناعية، وإنتاج الغاز السائل، وهدرجة النفط الأبيض، في مصفى الشمال بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين وإطلاق الأعمال التنفيذية للوحدة الثالثة في مصفاة صلاح الدين بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يومياً، بمواصفات عالية صديقة للبيئة.

وذكر أن افتتاح الوحدة الثالثة لمصفاة صلاح الدين والطاقة الإنتاجية للمصفى ولمختلف المنتجات، منها البنزين السوبر عالي الأوكتان بمقدار 5ر3 مليون لتر يوم، والغاز السائل بحجم 650 طن/يوميا وزيت الغاز الخفيف بطاقة 5ر3 مليون لتر يوما وزيت الغاز الثقيل بطاقة 4000 طن يوما.

وأضاف أن الكفاءات العراقية بدأت تصنع وتنشئ الوحدات في المصافي، وهو أمر يعطي قيمة للمنتج ويدفع لاستقرار السوق ولا يمكن لبلد ينتج أكثر من اربعة ملايين برميل يومياً الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز.

وقال السوداني :" بدأنا بعدة مشاريع استراتيجية تنفذ لأول مرة في البلد وفي تاريخ الصناعة النفطية وقطعنا شوطاً كبيراً في حل المشاكل، ولاسيما في موضوع حرق الغاز، من خلال العقود والاتفاقيات المبرمة وحددنا سقفاً لا يتجاوز عام 2028 لإيقاف حرق الغاز وبنسبة صفر % في حرق الغاز المصاحب ".

وأكد السوداني" أن الحكومة مستمرة بالترويج للرقع والحقول الخاصة بالغاز الحر وأن خط أنبوب بصرة- حديثة الاستراتيجي الذي صوت عليه مجلس الوزراء بطاقة أكثر من مليوني برميل، سيعطي مرونة في النقل الداخلي للنفط كما تتجه الحكومة لتوفير النسبة الأكبر من إنتاج النفط الخام بدلاً من بيعه في الأسواق العالمية لاستخدامه في الصناعات النفطية لفائدته، وتوفير فرص عمل.

وأوضح أن الحكومة وجهت وزارة النفط باكمال الدراسات لمشروع البتروكيمياويات ومشروع اف سي سي في بيجي ، مشيرا إلى أن هناك خططا أن يكون قضاء بيجي مدينة صناعية نفطية هي الأكبر على مستوى العراق والمنطقة وفق المعايير الدولية والجودة الصديقة للبيئة .

وقال السوداني :"نعمل على إنجاز مشروع الجنوب المتكامل الاستراتيجي في محافظة البصرة الذي ينفذ لأول مرة في مجال تطوير النفط واستثمار الغاز، وإنشاء محطة كهرباء ومصفاة للتكرير ومصنع للبتروكمياويات في مكان واحد".

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