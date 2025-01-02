حقق الجنيه والبورصة أداء إيجابيا فى أولى تعاملاتهما فى العام الجديد، اليوم الخميس، بصعود كليهما، حيث ارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6 قروش، وصعدت البورصة بنسبة 1.08%

واختتم الدولار عام 2024 عند مستويات الـ50.88 جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 64.6% مقارنة بسعره الرسمى فى البنوك بداية العام الماضى، ولكنه كان قد وصل إلى حدود الـ75 جنيها فى السوق الموازية حينها.

وسمح البنك المركزى فى مارس 2024 بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى ليتم توحيد سعر الصرف وقتها فى السوقين الرسمية والموازية، عند مستويات الـ48 جنيها تقريبا، قبل أن يصعد تدريجيا إلى المستويات الحالية.

وارتفع الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات أمس، بالبنك الأهلى بنحو 6 قروش، ليصل إلى 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع، مقابل 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، الثلاثاء الماضى آخر تداولات 2024.

وانخفض الدولار فى تعاملات بنكى التجارى الدولى و«إتش إس بي سي»، قروش، مسجلا 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بدلا من 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

فيما كان أعلى سعر للدولار، عند 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع، فى تعاملات كل من مصرف أبوظبى الإسلامى، والأهلى الكويتى، وتنمية الصادرات.

يذكر أن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال فى مؤتمر صحفى نهاية نوفمبر الماضى، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات فى حدود 5% خلال الفترة المقبلة بين صعود وهبوط، مشددا على التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن.

وبلغت الزيادة فى سعر الدولار نحو 2.25% منذ تصريحات رئيس الوزراء وحتى الآن، حيث كانت العملة الأمريكية تسجل نحو 49.70 جنيه فى نهاية نوفمبر الماضى.

وفى سياق آخر، فقد شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات أمس، وصعد المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 30060.48 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» بنسبة 1.72% مسجلا 8283.41 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا «إيجى إكس 100» بنسبة 1.79% ليصل إلى مستويات 11418.11 نقطة.

ولم يكن أداء البورصة خلال شهر ديسمبر الماضى هو الأفضل، حيث سيطر اللون الأحمر على مؤشراتها فى أغلب جلسات الشهر، لتنخفض بنسبة 7.2% مقارنة بأعلى مستوى لها فى نوفمبر السابق.

وتترقب البورصة خلال عام 2025، طرح حصص فى 10 شركات على الأقل مملوكة للدولة، بينها 4 شركات تملكها القوات المسلحة، وفق تصريحات لمصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى ديسمبر الماضى.