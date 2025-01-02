زراعة جنوب سيناء: توفير 100 طن أسمدة سلفات النشادر المدعم للمزارعين

شنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، حملة لجرد وتحديد كميات الأسمدة المتنوعة اللازمة للمزارعين بكل المدن، والخاصة بالمحاصيل الشتوية بكل أنواعها.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة في تصريح اليوم، إن المديرية تسعى إلى توفير الاحتياجات المزارعين من شن القوافل الزراعية الإرشادية على مدار العام لتقديم الإرشادات الخاصة بالزراعة ومتابعة المحاصيل مع المزارعين، بجانب توفير كل أنواع الأسمدة للمزارعين بسعر مدعم، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بشأن تقديم ما يلزم للمزارعين من الخدمات والمستلزمات الزراعية.

وأوضح المهندس محمد شاذلي، مدير إدارة التعاون بالمديرية، أنه جرى توفير 100 طن من سلفات النشادر المدعم للمزارعين بجمعيتى ابو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، وجمعية الوادى التابعة لمدينة طور سيناء، مشيرا إلى أن إجراءات الصرف تجري وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وتكون الأولوية فى الصرف لمزارعي القمح.

أوضح مدير إدارة التعاون، أنه يجري شن حملات للتفتيش متابعة أعمال الجمعيات الزراعية على مستوى الإدارات الزراعية بكافة المدن، للتأكد من توزيع الأسمدة على المزارعين.

وأشار إلى أنه جرى متابعة وتفتيش جمعية طور سيناء ، وعمل جرد لبعض الأصناف والمستلزمات الزراعية بمخزن الجمعية، وتسليم جمعية وادى الطور سلفات النشادر المدعم للعمل على توزيعها بالضوابط المحددة لذلك.