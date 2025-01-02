كولر قبل مواجهة بلوزداد: لن ننخدع بنتيجة الذهاب وسنلعب بكامل الثقة

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "شباب بلوزداد فريق قوي وتسبب لنا في المشاكل بالشوط الأول في مباراة الذهاب، لكنه يعيش تحت ضغط بسبب وضعه في المجموعات، والمباراة ستكون صعبة".

وأضاف: "الأهلي فريق قوي، قادرا على الوقوف أمام شباب بلوزداد، متأكدون من أن الفريق سيحاول بكل قوة خاصة مع الدعم الجماهيري، ونريد التحكم في إيقاع اللقاء، ثم الفوز وتحقيق الثلاث نقاط".

وتابع تصريحاته: "تحدثت مع اللاعبين بخصوص التساهل، ولن تخدعنا نتيجة الذهاب، سنلعب بكل ثقة ومن دون خوف، عناصر الفريق كبيرة ونلعب مباريات كثيرة".

واختتم: "سنلعب مباراة الغد بكل ثقة و بدون خوف و نحن مستعدين لها، إسكواد الفريق كبير و نلعب مباريات كثيرة و متتالية، وهذه المباريات هي فرصة للاعبي بنك الإحتياط خصوصا أنها دافع كبير... بيرسي تاو لاعب في الأهلي و لا يزال ضمن مخططاتنا مستقبلا و هو معنا".