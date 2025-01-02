بايدن: منفذ هجوم نيو أورليانز نشر فيديو يشير إلى أنه استلهم هجومه من تنظيم داعش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن منفذ هجوم نيو أورليانز نشر فيديو قبل الهجوم يشير إلى أنه استلهم هجومه من تنظيم داعش.

ووصف بايدن، متحدثا من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، الهجوم بأنه "عمل شنيع ودنيئ"، وفي حديثه إلى الضحايا وسكان نيو أورليانز، قال: "أريدكم أن تعلموا أنني أحزن معكم. أمتنا تحزن معكم بينما أنتم في رحلة الحداد والتعافي".

وأضاف بايدن في بيان: "قلبي مع الضحايا وعائلاتهم الذين كانوا يحاولون فقط الاحتفال بالعطلة. لا يوجد أي مبرر للعنف بأي شكل من الأشكال، ولن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات أمتنا".

وارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي المشتبه به في نيو أورليانز، الذي تضمن عملية دهس بسيارة، إلى 15 قتيلا، وفقا لما أوردته عدة وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن بيان صادر عن الطبيب الشرعي في المدينة، دوايت ماكينا.

وأوضح ماكينا للصحفيين أن عدد الوفيات قد يرتفع أكثر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



وأشار الطبيب الشرعي إلى أن إجراء التشريح لجميع الضحايا سيستغرق عدة أيام، ولن تُنشر أسماؤهم إلا بعد إتمام عمليات التشريح وإبلاغ عائلاتهم.

ويعمل مكتب الطبيب الشرعي مع الشرطة المحلية ومحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي ودوريات الحدود الأمريكية.

واستهدف المهاجم منطقة الحياة الليلية الشهيرة في المدينة بهجومه.