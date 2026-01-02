أدى مئات الفلسطينيين بقطاع غزة، الجمعة، صلاة الغائب على قيادات من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين.

وأقيمت صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة أمام مساجد مدمرة وأخرى متضررة جزئيا جراء القصف الإسرائيلي بمختلف محافظات القطاع، استجابة لدعوة أطلقتها حماس.

ورفع المشاركون أيديهم بالدعاء، مرددين أدعية الرحمة والمغفرة للشهداء، وسألوا الله أن يتقبلهم ويرفع درجاتهم، في مشهد غلبت عليه أجواء الحزن.

والخميس، قالت حماس في بيان: "وفاء لجهادهم وتضحياتهم، ندعو شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية إلى أداء صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء من كتائب القسام".

وأقيمت الصلاة على أرواح كل من محمد السنوار قائد هيئة الأركان، ومحمد شبانة قائد لواء رفح، وحكم العيسى قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد سعد قائد ركن التصنيع العسكري، وحذيفة الكحلوت المتحدث المعروف باسم "أبو عبيدة".

وتؤدى صلاة الغائب في الإسلام على من يتوفى بعيدا عن مكان المصلين، وتقام من دون إحضار الجثمان.

والاثنين، أعلنت "كتائب القسام" مقتل قائد أركانها والناطق باسمها وعدد من قادتها، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، استمرت لعامين، خلفت أكثر من 71 ألف شهيد و 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وانتهت الإبادة، باتفاق وقف إطلاق نار بدأ في 10 أكتوبر 2025، خرقته إسرائيل نحو ألف مرة بالقصف وإطلاق النيران وعمليات التوغل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.