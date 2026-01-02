ماكمانامان: ليفربول يفتقد للتنظيم في غياب صلاح

أكد ستيف ماكمانامان، نجم ليفربول السابق، أن الفريق يعاني من غياب التنظيم داخل الملعب في ظل ابتعاد النجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى وجود عشوائية واضحة في الأداء خلال المباريات الأخيرة.

وكان المدير الفني أرني سلوت قد قرر استبعاد محمد صلاح عقب تصريحاته المثيرة بعد مباراة ليدز في لقاء الذهاب الشهر الماضي، والتي أكد خلالها أنه تعرض لـ«الإلقاء تحت الحافلة» من جانب النادي. وبعد ذلك قدّم اللاعب اعتذارًا، قبل أن يغادر للانضمام إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورغم تحقيق ليفربول سلسلة من النتائج الإيجابية في غياب صلاح، فإن هذه السلسلة توقفت عند التعادل السلبي (0-0) أمام ليدز يونايتد، مساء الخميس، في مباراة سيطر خلالها الريدز على مجريات اللعب دون فاعلية هجومية حقيقية.

وخلال حديثه مع شبكة «Premier League Productions»، أوضح ماكمانامان أن غياب صلاح أثّر بشكل مباشر على شكل الفريق داخل الملعب، قائلًا: «لا يوجد أي تنظيم عندما لا يكون صلاح موجودًا، الجميع كان يلعب في أي مكان».

وأضاف نجم ليفربول السابق: «شهدنا اللعب بثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيمن خلال المباراة، بداية من كونور برادلي، ثم جيريمي فريمبونج، وصولًا إلى دومينيك سوبوسلاي».

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يُقدّر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني. ومع فتح باب الانتقالات الشتوية، قد تتزايد التكهنات بشأن مستقبله، خاصة في ظل تذبذب نتائج الفريق وعدم وضوح ملامح المنافسة على لقب الدوري.