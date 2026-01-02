انهيار جزئي في جسر رئيسي يربط شمال لبنان بسوريا

انهارت أجزاء من جسر رئيسي يربط شمال لبنان بسوريا، الجمعة، إثر فيضانات وسيول ضربت البلاد، ما دفع السلطات الأمنية في بيروت إلى إغلاق معبر "العريضة" الحدودي القريب من موقع الانهيار.

ويعد معبر العريضة أحد المعابر الرسمية بين البلدين، ويقع بين قرية العريضة في محافظة عكار شمالي لبنان، ومحافظة طرطوس السورية، ويعد نقطة عبور البضائع من مرفأ طرابلس إلى طرطوس والعكس، كما يستخدم لحركة المسافرين للعمل أو زيارة الأقارب أو التجارة وغيرها.

وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن شهود بأن "أجزاء واسعة من الجسر انهارت نتيجة الأضرار التي لحقت به بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة، وزادت من مستوى جريان النهر الكبير الذي يقع بين لبنان وسوريا (شمال غرب)".

وأدى الانهيار إلى انقطاع الطريق الدولي والمعبر الحدودي الوحيد الذي يربط شمال لبنان مع سوريا، نظراً إلى تعذر مرور السيارات.

والخميس، أعلن الأمن العام اللبناني إغلاق معبر العريضة الحدودي "بشكل مؤقت"، وذلك بسبب ارتفاع مستوى النهر الكبير والأضرار التي لحقت بالجسر الرابط بين ضفتي المعبر على الجانب السوري.

وذكر في بيان أن "هذا الإجراء يأتي حفاظاً على السلامة العامة وضمان سلاسة حركة العبور (..) وأن الدخول إلى الأراضي اللبنانية والخروج منها متاح عبر مركزَي المصنع والقاع الحدوديين، حيث تستمر الحركة فيهما بشكل طبيعي".

فيما قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء "سانا"، الخميس، إن ارتفاع مستوى مياه النهر الكبير الجنوبي أدى إلى أضرار في الجسر، ما استدعى وقف الحركة حفاظا على السلامة العامة إلى حين إتمام المعالجة الفنية.