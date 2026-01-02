وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات خلال 2025

قال محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن عام 2025 شهد جهودا مكثفة في مجال النظافة العامة ورفع المخلفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة؛ حيث تم رفع 159 ألفا و130 طنا قمامة ومخلفات مبانٍ من جميع مراكز ومدن المحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة، بالإضافة إلى تنفيذ الصيانة الدورية وتسوية المطالع للمدفن لضمان استدامة العمل وتحسين منظومة إدارة المخلفات.

وأوضح صلاح، أن فريق عمل وحدة التدخل السريع استجاب لتوجيهات المحافظ بتنفيذ حملات مستمرة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بمختلف المراكز والمدن، مع التأكيد على معالجة المقالب العشوائية بيئيا لضمان صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى بخطى ثابتة نحو التحول الأخضر، وأن ملف النظافة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي لما له من دور مباشر في الحفاظ على الصحة العامة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.