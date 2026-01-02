تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نتائج الحملات المكبرة التي نُفذت خلال الأيام الماضية بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات التنفيذية المعنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومتابعة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير القياسية المعتمدة.

وتهدف هذه الحملات إلى حماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد الأسر، في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به محافظة الغربية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع غير مطابق لاشتراطات سلامة الغذاء، يقوم بتعبئة عصائر تُطرح بالأسواق ويُقبل عليها الأطفال، حيث تبين استخدام مواد خام منتهية الصلاحية في عملية التصنيع. وتم التحفظ على كمية تُقدر بنحو طن ونصف من العصير غير الصالح للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملات من ضبط ربع طن من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريًا داخل مطبخ خاص بأحد المحال بمدينة طنطا، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة وحاسمة على مدار الساعة، مشددًا على أن صحة المواطن وسلامة غذائه تأتيان في صدارة أولويات العمل التنفيذي، ولا مجال للتهاون مع أي ممارسات غير مسؤولة تمس الأمن الغذائي أو تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأوضح محافظ الغربية أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة الغش التجاري، ومنع تداول السلع الفاسدة، بما يحقق الاستقرار داخل الأسواق ويحمي المستهلك، مؤكدًا أن أي منشأة لا تلتزم بالقانون أو تستخف بصحة المواطنين سيتم التعامل معها بكل حسم وفقًا للإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، أشاد اللواء أشرف الجندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، مثمنًا دقة العمل الميداني وسرعة الاستجابة، والتعاون الوثيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يعكس منظومة رقابية متكاملة هدفها الأول حماية صحة المواطن.

من جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تُنفذ وفق خطة رقابية دقيقة تستهدف جميع مراحل تداول الغذاء، بدءًا من التصنيع والتخزين وحتى العرض للبيع.

وأوضحت أن فرق التفتيش تعمل بشكل مستمر وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، ويتم خلالها سحب عينات وفحصها ميدانيًا ومعمليًا للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن الهيئة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية غير آمنة داخل الأسواق، وأن صحة المواطن تظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.