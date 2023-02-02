ريهام عبدالغفور عن أزمة منتصف العمر: أحب الأدوار التي تمثل تحديا للفنان

أعربت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن سعادتها بردود الفعل، التي حققها دورها في مسلسل "أزمة منتصف العمر"، والذي يعرض على إحدي المنصات الرقمية.

وقالت عبدالغفور في تصريحات صحفية، إنها دائما تسعى لتقديم أعمال مختلفة، وذات جودة فنية عالية احتراما للجمهور وعقليته.

وأكدت: "مسلسل أزمة منتصف العمر، يدور في إطار جديد وأسلوب سرد مختلف، والدور الذي لعبته كان مجهدا على المستوى النفسي، ولكن تلك الأدوار تستهويني، فأنا أحب الأدوار التى تمثل تحدي للممثل".

مسلسل "أزمة منتصف العمر" إخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.

وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي، ولديها ابنة وهي رنا رئيس، التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

على صعيد آخر، تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور تصوير أحداث مسلسل "عائلة الأصلي"، وهو المسلسل الذي تخوض من خلال بطولتها الدرامية الأولى، ومن المقرر عرضه على قنوات "دي أم سي"، ويشارك في بطولته كل من "منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبدالحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر" وعدد آخر من الفنانين.