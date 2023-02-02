ملك الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للديوان الملكي الهاشمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شهد اللقاء التأكيد على دور الولايات المتحدة بالشراكة مع الأردن، في تثبيت الاستقرار في المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إذ تم التأكيد على دور #الولايات_المتحدة بالشراكة مع #الأردن في تثبيت الاستقرار في المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية#الزيارة_الملكية pic.twitter.com/Qk5YoA8gyu — RHC (@RHCJO) February 2, 2023

وأجرى الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، اجتماعات مع لجان الخدمات العسكرية والمخصصات والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتم التركيز على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها كعامل محوري في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، فضلا عن سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال اللقاءات، بحث آخر المستجدات في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد العاهل الأردني على أهمية دور الولايات المتحدة القيادي في الإقليم وعلى الساحة الدولية، مثمنا الدعم الذي تقدمه للمملكة في مختلف المجالات.

وجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه التهدئة ووقف التصعيد والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام وتدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.

وأكد حرص الأردن على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير أفق سياسي يمهد للعودة إلى مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وتناولت اللقاءات مجمل التطورات في المنطقة، وأبرزها أهمية تعزيز أمن العراق واستقراره، ومستجدات الأوضاع في لبنان وسبل التعامل معها، والجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وأعرب أعضاء لجان مجلس الشيوخ عن دعمهم لبرامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، وللإرادة القوية للملك في المضي قدما فيها على الرغم من الظروف بالمنطقة.

وأكدوا أهمية دور الأردن في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مثمنين جهود المملكة المستمرة في استضافة اللاجئين، وتوفير مختلف الخدمات الحيوية لهم.