المبعوث الأممي يدعو الأطراف الليبية للانخراط في مسار الحل الوطني

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي.

وقال باتيلي، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": أطلعت المنفي على مشاوراتي مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط.

وأشاد المبعوث الأممي بجهود رئيس المجلس الرئاسي الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد.

وجدد باتيلي دعوته لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني.

من جهته، عرض المنفي نتائج مشاوراتِه مع الفاعلين السياسيين. واتفق الجانبان على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام.