تموين الإسكندرية تحرر 144 محضرا لمخابز بلدية مخالفة

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أعلن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، تحرير ١٤٤ محضرا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملات تموينية متزامنة.

ففي إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، شنت حملة أسفرت عن تحرير ٤٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٧ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز أفرنجى مخالف.

وشنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، حملة أسفرت عن تحرير ٢١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف.

وأسفرت الحملة بإدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، عن تحرير ٢٥ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

ونجحت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر، في تحرير ١٤ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

وتمكنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود من تحرير ٢٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

ونفذت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل، حملة أسفرت عن تحرير ١٥ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين حيازة سلع مجهولة المصدر.