الاتحاد الآسيوي: اليابان تتطلع لمواصلة الانفراد برقمها المميز أمام إيران بأمم آسيا

يتواصل السباق من أجل بلوغ الدور قبل النهائي في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر، حيث يلعب منتخب اليابان مع منتخب إيران، غدا السبت، في دور الثمانية للمسابقة القارية.

وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على مجموعة من الحقائق والأرقام الخاصة بالمباراة المرتقبة، التي تقام على ملعب (المدينة التعليمية).

أوضح الاتحاد الآسيوي أن منتخب اليابان لم يخسر في 4 مواجهاتٍ سابقة ضد ايران في كأس آسيا، حيث حقق انتصارين مقابل تعادلين، وكان من بينها فوزه 3 / صفر في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة عام 2019.

ويعتبر المنتخب الياباني هو الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في المباريات ضد ايران في تاريخ البطولة، من بين جميع المنتخبات التي واجهتها ايران مرتين على الأقل.

أضاف الاتحاد الآسيوي أن منتخب إيران تأهل لدور الثمانية عقب انتصاره بركلات الترجيح على سوريا في دور الـ16، وهو الفوز الثاني له بركلات الترجيح بالمسابقة منذ نسخة 1996 رغم أنه أكثر منتخب خاض ركلات الترجيح في هذه الفترة (6 مرات)، في المقابل فازت اليابان في 3 من 5 مرات خاضت فيها ركلات الترجيح.

أشار الاتحاد القاري إلى أن منتخب إيران أحرز 3 أهداف أو أكثر في 6 مباريات بالأدوار الإقصائية في كأس آسيا، حيث لا يتفوق عليه سوى منتخب اليابان، الذي سجل نفس العدد من الأهداف أو أكثر في 8 لقاءات بمرحلة خروج المغلوب

وتمكن المنتخب الياباني من التسجيل في آخر 9 مباريات له بالأدوار الإقصائية في البطولة في سلسلةٍ بدأت منذ نسخة 2011، وهي أطول سلسلة من هذا النوع وتفوق خلالها على سلسلة المنتخب الايراني، الذي سجل في 8 لقاءات متتالية بهذه الأدوار بين نسختي 1972 و1984.

كشف الاتحاد الآسيوي أن مهدي طاريمي، الذي أحرز 3 أهداف في أمم آسيا 2023، سيغيب عن مواجهة اليابان، عقب طرده أمام سوريا في دور الـ16.

وخاض منتخب إيران 9 مباريات في البطولة بمشاركة طاريمي منذ نسخة 2019 وسجل خلالها 20 هدفا ولم يخسر في هذه اللقاءات مطلقا، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلين.

وخسر المنتخب الإيراني المباراة الوحيدة التي لعبها دون طاريمي في أمم آسيا، وذلك أمام منتخب اليابان في قبل نهائي النسخة الماضية بالإمارات العربية المتحدة.

أشار الاتحاد الآسيوي إلى أن أياسي يويدا سجل 4 أهداف في أمم آسيا 2023، وربما يصبح أول ياباني يحرز 5 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من البطولة منذ الثنائي ايكينوري نيشيزاوا وناوهيرو تاكاهارا، اللذين أحرزا 5 أهداف بنسخة البطولة التي أقيمت عام 2000 في لبنان.