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القائد العام للقوات الأوكرانية يحذر من نقص الذخيرة

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 12:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 12:48 ص

أقر القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوزني، وسط تكنهات حول إقالته الوشيكة، بأن كييف تعاني من نقص خطير في الذخيرة، في الوقت الذي تقترب فيه الحرب مع روسيا من دخولها عامها الثالث.

وقال زالوزني، في منشور على الموقع الإليكتروني لشبكة سي إن إن الأمريكية "علينا أن نقاوم خفضا في الدعم العسكري من حلفاء رئيسيين، وأن نتصدى لتوتراتهم السياسية فيما بينهم".

وأضاف: "مخزونات شركائنا من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وذخيرة المدفعية أصبحت تنفد بسبب كثافة الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأيضا بسبب نقص عالمي في شحنات المواد المتفجرة".

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