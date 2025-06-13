اكتمال قائمة الهلال استعدادا لمونديال الأندية

أكمل فريق الهلال السعودي استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بانضمام لاعبيه الدوليين إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس، وفقًا لصحيفة "الرياضية".

وشهدت الحصة التدريبية، التي أقيمت على ملعب النادي بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، عودة نجوم الفريق الدوليين، وهم: سالم الدوسري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، محمد كنو، متعب الحربي، عبد الله الحمدان، إلى جانب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، البرتغالي روبن نيفيز، المغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع منتخبات بلادهم.

وركزت التدريبات على تعزيز الجوانب البدنية، مع تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية عبر محطات متنوعة، لضمان جاهزية الفريق للمنافسة العالمية. ويغادر الهلال إلى واشنطن ظهر الجمعة لخوض البطولة التي تنطلق في 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو 2025.