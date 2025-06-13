شكري ينفي مفاوضات الأهلي لضمه في الانتقالات الصيفية

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نفى محمد شكري، الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، تفاوض الأهلي للتعاقد معه في الفترة القادمة.

وتوج محمد شكري مساء الخميس مع فريق سيراميكا كليوباترا، ببطولة كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-0.

وقال محمد شكري في تصريحات عبر قناة أون سبورت عقب المباراة "لم يحدث أي تواصل رسمي من الأهلي معي أو من خلال النادي للانتقال له الموسم المقبل".

وأضاف: "مازلت لاعبا في نادي سيراميكا كليوباترا وكل تركيزي معه".

ويرتبط اسم محمد شكري بالانتقال للأهلي بعد رحيل التونسي علي معلول وعدم اقتناع الجهاز الفني بالمغربي يحيى عطية الله ويملك الفريق الأحمر لاعب مصري وحيد في مركز الظهير الأيسر وهو كريم الدبيس.